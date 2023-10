Concetta, uccisa con quindici coltellate dall'ex marito che aveva il braccialetto elettronico

Ancora un drammatico femminicidio in Italia. Lui aveva il braccialetto elettronico, ma questo non gli ha impedito di correre per 20 km e ammazzarla con 15 fatali coltellate. Concetta Marruocco, infermiera professionale in ospedale a Matelica e mamma di tre figli, è morta dopo aver lottato a mani nude per difendersi dalla furia di quell’uomo, che in passato aveva già picchiato lei e la figlia. L’ultimo femminicidio annunciato è accaduto in un appartamento della periferia di Cerreto d’Esi, cittadina tranquilla a pochi chilometri da Fabriano.

I dettagli nel nostro giornale partner Quotidiano.net: “Lui – dirà – “voleva chiedere un chiarimento”, ma aveva il coltello in pugno, lasciato dopo il delitto nel prato fuori dal condominio. Lì, dove il killer ha atteso i carabinieri per farsi arrestare. Sono le 3, pochi istanti, una lite furibonda e il rumore sordo di 15 coltellate affondate nel corpo di Concetta Marruocco, 53 anni, originaria di Torre del Greco come il marito, ma da molti anni a Cerreto d’Esi”.