'Concessionari, provider e certificatori', in scena secondo appuntamento DiaLogico
(Adnkronos) - Dopo il proficuo dibattito sul tema della comunicazione del gioco online di un mese fa, torna DiaLogico, luogo di confronto stabile e qualificato tra operatori, istituzioni e regolatori sul tema riordino del gioco a distanza, organizzato dalla Lega Operatori Canale Gioco Online. Al centro della discussione sono state le criticità emerse dall’avvio delle nuove concessioni. Nei giorni immediatamente precedenti all’appuntamento l’associazione ha invitato tutti i principali stakeholder (operatori, provider e certificatori) a sollevare tutte le questioni interpretative che da alcuni mesi stanno creando non pochi problemi a chi è chiamato ad applicare le nuove regole.
"Oggigiorno si può apprezzare una crescente divergenza interpretativa – racconta Moreno Marasco presidente Logico – e neppure agevolata dalle pur benvenute iniziative di condivisione plenaria indette dall’Amministrazione. Oggi abbiamo discusso molto di approvazione e certificazione dei giochi, per agevolare il coordinamento verso il nuovo modello designato dal bando del gioco online, portando allo stesso tavolo Concessionari, Certificatori e Fornitori di giochi. Confidiamo in questo modo di condividere e coordinare la circolazione delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti".
In conclusione, Marasco ha invitato alla coesione, sottolineando l’importanza di agire uniti, con spirito collaborativo, di fronte alle crescenti sfide che attendono il settore.
