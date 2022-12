Oristano

Il Comune annuncerà in seguito un secondo evento

A Oristano il Capodanno 2023 si festeggerà in piazza Eleonora con Emis Killa. La scelta del Comune è caduta sul noto rapper lombardo che è impegnato in tour per il decimo anniversario di “L’erba cattiva”, uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano e consacrato definitivamente Emis Killa come uno degli artisti più apprezzati e affermati. Il tour segna il ritorno ai live del musicista, dopo la pubblicazione a luglio del suo ultimo singolo “Lucifero”.

“Dopo due anni segnati dalla pandemia finalmente possiamo salutare il passaggio al nuovo anno con una bella festa di piazza”, annuncia il sindaco Massimiliano Sanna. “Faremo di tutto per assicurare uno spettacolo di alto livello, in linea con quelli delle principali città sarde e potrà essere anche una buona occasione di promozione turistica ed economica per la città e per i nostri operatori economici”.

“Puntiamo su un artista di grande successo, molto apprezzato da tutti, ma soprattutto dai giovani” dice l’assessore alla Cultura e allo spettacolo Luca Faedda. “Proprio in queste settimane il suo tour sta facendo registrare il tutto esaurito a Milano. Vogliamo una bella festa, per lasciarci alle spalle le restrizioni imposte dal Covid e iniziare il 2023 nel migliore dei modi. Sarà anche una bella occasione per promuovere l’immagine di Oristano e pensiamo che saranno tantissime le persone che sceglieranno la nostra proposta e arriveranno da tutta la Sardegna”.

Venerdì, 2 dicembre 2022

