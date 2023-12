Concerto di Mengoni, a Cagliari viabilità rivoluzionata attorno alla Fiera: ecco divieti e sensi vietati

Dalle 15 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio 2024 verranno istituiti: 1. il SENSO VIETATO, nel Viale Diaz all’intersezione con il Viale Cimitero per i veicoli provenienti dalla Via Roma; 2. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, nel Viale Diaz all’intersezione con il Viale Cimitero per i veicoli provenienti dalla Via Roma; 3. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, nel Viale Cimitero all’intersezione con il Viale Diaz per i veicoli provenienti dalla Via Dante; 4. il DIVIETO DI TRANSITO, nel Viale Diaz nel tratto compreso tra la Via Caboto/Via Ancona e la Via dello Sport; 5. la DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTI O A DESTRA, nella VIA ANCONA all’intersezione con il Viale Diaz, ad esclusione degli autorizzati; 6. L’istituzione, del DIVIETO DI TRANSITO, nel Viale Diaz nel tratto compreso tra la Piazza Manlio Scopigno e la Via Ancona/Caboto; 7. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, nella via Catania all’intersezione con il Viale Diaz; 8. il DIVIETO DI TRANSITO, nella via Siracusa nel tratto compreso tra la Via Palermo e il Viale Diaz; 9. la DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTI O A SINISTRA, nella via Palermo all’intersezione con la Via Siracusa; 10. il DIVIETO DI TRANSITO, nella via Bolzano all’intersezione con il Viale Diaz; 11. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, nella via Bolzano all’intersezione con la Via Messina; 12. il SENSO VIETATO, nella via Messina all’intersezione con la Via Palermo in direzione Viale Diaz; 13. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, nella via Messina all’intersezione con la Via Palermo per i veicoli provenienti da Via Milano; 14. il DIVIETO DI TRANSITO, nel Viale Ferrara nel tratto compreso tra la Via Caboto e il distributore Agip (retro Fiera); 15. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA E A SINISTRA, nel Viale Colombo all’intersezione con la Via Caboto; 16. il DIVIETO DI TRANSITO, nella CALATA FIERA all’intersezione con la bretella di immissone all’Asse Mediano di Scorrimento / Via Ferrara per i veicoli provenienti dalla Calata dei Trinitari; 17. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA nella CALATA FIERA all’intersezione con la bretella di immissione all’Asse Mediano di Scorrimento / Via Ferrara per i veicoli provenienti dalla Calata dei Trinitari; 18. il DIVIETO DI TRANSITO, nel Viale Ferrara all’altezza dello svincolo Stadio S Elia lato tribune per i veicoli provenienti dalla rotatoria S. Bartolomeo; 19. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA nel Viale Ferrara all’altezza dello svincolo Stadio S Elia lato tribune per i veicoli provenienti dalla rotatoria S. Bartolomeo; 20. il SENSO VIETATO nella BRETELLA DI IMMISSIONE dallo stadio al Viale Ferrara; 21. la DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, nella carreggiata fianco parcheggi Stadio Sant’Elia, in entrambe le direzioni di marcia, all’intersezione con la bretella di immissione Stadio fronte ex tribuna vip; 22. il DIVIETO DI TRANSITO, nell’Asse Mediano di scorrimento all’altezza dello svincolo con la bretella di immissione al Ponte Vittorio; 23. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA nell’Asse Mediano di scorrimento all’altezza dello svincolo con la bretella di immissione al Ponte Vittorio; 24. il DIVIETO DI TRANSITO, nella Via Pessagno all’altezza della Via Rockefeller; 25. la DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA nella Via Pessagno all’altezza della Via Rockefeller. Da mezzanotte della notte fra il 30 e il 31 al primo gennaio invece è prevista l’istituzione del divieto di sosta con rimozione: – nella piazza Marco Polo (su tutta la piazza); – nella piazza Efisio Puddu (su tutta la piazza); – nel parcheggio Coni di via Pessagno (su tutto il parcheggio); – nella via Degli Sport (ambo i lati); – nella via Pessagno, tratto compreso tra la via Degli Sport e il parcheggio Coni; – nel viale Diaz, tratto compreso tra la piazza Manlio Scopigno e la via Ancona.