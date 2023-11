Concerto di Capodanno, Cagliari in ritardo: ora spunta il nome di Marco Mengoni

Marco Mengoni è l’ultimo nome in gioco per il concerto di Capodanno. Potrebbe essere lui il vincitore del Best European Act agli Mtv Europe Music Awards del 2015, l’artista capace di soddisfare il gusto dei giovanissimi e meno per il brindisi in piazza del 31 dicembre a Cagliari. Tra gli altri nomi in lizza anche Annalisa e i Pinguini Tattici Nucleari.

Il Comune è in ritardo sull’organizzazione dell’evento, che si svolgerà tra piazza dei Centomila e viale Diaz, tra Su Siccu e la scalinata di Bonaria. E così venerdì scorso, il sindaco Truzzu ha deciso di assegnare la cura dello spettacolo all’assessorato alla Cultura soffiandolo a quello del Turismo, probabilmente con l’obiettivo di accorciare i tempi.

Per l’opposizione in consiglio comunale è una bocciatura per l’assessore Alessandro Sorgia. Ma lui replica. “Preciso che il sottoscritto non ha subito alcuna sfiducia politica da parte del sindaco Truzzu”, dichiara l’assessore, “anzi, ricordo che all’inizio della consiliatura lo stesso sindaco ai tempi delle World Series dell’America’s Cup, mi conferì, oltre alle deleghe attuali delle attività produttive, turismo e promozione del territorio anche quella relativa ai “Grandi Eventi”, delega che non è mai stata ritirata, a dimostrazione della grande fiducia che Paolo Truzzu mi ha manifestato da sempre e in ogni circostanza.

Aggiungo che la parte politica per legge deve fornire gli indirizzi, così come è stato fatto lo scorso anno per Blanco. Stiamo lavorando in piena sintonia insieme al sindaco appunto per portare in città un artista importante anche per questo Capodanno. Della gestione, si devono occupare esclusivamente gli uffici che stanno lavorando in tal senso”.