Concerto di Capodanno, a Cagliari arriva Blanco

Brindisi di Capodanno a Cagliari con Blanco. Sarà il rapper lombardo, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo, ad animare il concerto cagliaritano di San Silvestro. L’indiscrezione arriva da fonti di palazzo Bacaredda. L’amministrazione ha anche deciso di tornare all’antico. Il palco non sarà più sotto la statua di Carlo Felice, ma verrà sistemato tra via Roma e il largo, accanto al palazzo del Comune, come ai tempi dei “grandi eventi” di Emilio Floris. La spesa complessiva sarà di 500 mila euro.

E dopo gli anni di silenzio imposti dal Covid riecco il concertone. Possibile anche che l’amministrazione contribuisca alla realizzazione di animazione territoriale anche di iniziativa privata, di fine anno, “caratterizzati da una bassa o totalmente assente interazione con il pubblico, capaci di favorire, in sicurezza, la promozione territoriale attraverso la valorizzazione di aree, siti e monumenti”.

E tornano i mercatini natalizi nelle consuete ubicazioni già previste di piazza del Carmine, piazza Yenne e corso Vittorio Emanuele II. Immutato il carattere dell’iniziativa: vendita di prodotti tipici natalizi e della tradizione locale artigianale, compresa quella enogastronomica.

Ci sarà poi anche l’animazione natalizia nelle strade nel periodo natalizio sarà diffusa in tutta la città (compresa la municipalità di Pirri) e caratterizzata dalla musica tipica delle festività natalizie.