Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

A Morgongiori i Tazenda proporranno un concerto inedito nella chiesa del piccolo centro del Monte Arci, porteranno il museo itinerante e presenteranno anche il nuovo singolo “Oro e cristallo” in collaborazione con il tenore sardo Matteo Desole, brano estratto dall’ultimo fortunato album “Antìstasis”, pubblicato lo scorso 26 marzo, un progetto discografico che incontra tradizione e innovazione, in cui si raccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro.

Sarà l’ultimo di una serie di eventi della rassegna che in quattro giornate ha attraversato vari territori del Parco Regionale e che sta riscuotendo l’interesse di un turismo internazionale proveniente in particolare dal Nord Europa.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a