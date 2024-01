Villa Verde

Iniziative nel fine settimana: spazio anche alla poesia

Una serata alla scoperta delle colonne sonore più celebri della storia del cinema con “Ciak…si suona”, l’iniziativa promossa dal Consorzio Turistico Due Giare, Comune di Villa Verde e associazione Palazzo d’Inverno.

L’appuntamento è per domenica 4 febbraio alle 18 presso il centro di produzione culturale “Move the Box”. L’Associazione Musicale Alerese proporrà un concerto di musiche da film. Dirigerà il maestro Michele Sitzia. “Sarà una bella serata di note, ricordi, ma anche di aggregazione per il paese e per tutto il territorio”, ha commentato il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda.

Nel fine settimana di Villa Verde si lascerà spazio anche alla poesia con l’iniziativa “Studio notturno per sonnambulismo”, organizzata e ospitata dalla Biblioteca Gramsciana venerdì 2 alle 18.

“Sarà una lettura integrale a due voci di un poema inedito dal titolo “Sonnanbulismo” di Enrico Sanna, nato a Sassari 1962 e morto a Roma nel 2022”, ha anticipato Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana, “l’autore, poeta e animatore di iniziative culturali nella sua città natale, come la rivista “Ting” nei primi anni 90, nel chiudere il Poema nel 2002 a Bologna, proclamava il proprio “divorzio dalla Luna, quindi dalla Poesia”. A nostra conoscenza, non tornò mai sulla sua decisione, lasciando “Sonnanbulismo” come ultima, sofferta e profonda, meditazione poetica”.

I testi sono di Enrico Sanna saranno accompagnati dall’allestimento e voci a cura di Marco Noce e Stefano Giaccone, la sezione audio-video è curata da Allius, mentre foto e video da Corrado Randon. Organizza la Biblioteca con il sostegno dell’Amministrazione comunale.