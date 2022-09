Il tribunale ha dunque ritenuto Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, responsabile solo di non avere richiesto le necessarie autorizzazioni amministrative per il concerto. Archiviate le ipotesi di reato che riguardavano la violazione della norme anti covid-19 (venivano contestate le violazioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle norme per la prevenzione e diffusione del Covid).

Cinquemila euro di multa e nessuna responsabilità nella violazione delle norme di prevenzione contro il Covid. Si è chiusa così la vicenda che lo scorso anno suscitò enorme clamore mediatico, il concerto del rapper, il 13 agosto 2021, sotto la ruota panoramica sul lungomare di Olbia, con migliaia di fan accalcati nonostante le restrizioni ancora in vigore in quel periodo. Multa identica ad Alfredo Sechi, dipendente della società che gestisce la ruota. Scagionato Kevin Lupetti, titolare della stessa società, cha aveva dichiarato agli inquirenti di essere all’oscuro di tutto.

- SARDA NEWS -

