Concerti e mostre per i 60 anni della Costa Smeralda - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 GIU - Il Consorzio Costa Smeralda compie 60 anni e annuncia un'estate di eventi per festeggiare l'anniversario, iniziati a fine maggio con il Premio letterario Costa Smeralda.

Era il 14 marzo 1962 quando il principe Karim Aga Khan, insieme ad altri cinque soci - Patrick Guinnes, Felix Bigio, John Duncan Miller, Andrè Ardoin e René Podbielski - dava vita a un'associazione senza scopo di lucro con un obiettivo ben preciso: tutelare la natura, le acque e le tradizioni di un'area unica, garantendo un sostenibile sviluppo urbanistico, territoriale e architettonico della destinazione.

Da luglio a settembre avranno luogo concerti, presentazioni di libri con importanti autori della scena letteraria nazionale, talk show giornalistici, feste popolari e diversi eventi, tra i quali si segnalano in particolare Le Voci della Lirica Internazionale, Amii Stewart, che ad agosto sarà tra gli ospiti della serata di celebrazione della festa dei 60 anni, nella piazzetta principale di Porto Cervo, e Aka7 e Myss Keta per i più giovani.

A questo si aggiungono una mostra di 50 fotografie storiche della Costa Smeralda che saranno posizionate nelle vetrine degli esercizi commerciali, mentre nell'Aeroporto Olbia nella sala museale al primo piano e al piano terra si potrà ammirare l'archivio fotografico in un percorso espositivo che mostra come il territorio ai piedi dei Monti di Mola si sia sviluppato conservando il rispetto delle specificità ambientali. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna