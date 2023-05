Concerti di Ateneika a Cagliari, per l’evento degli studenti universitari corse sul bus anche di notte

Tornano i bus notturni. Gli spazi del Cus, dove si svolge, tra l’1 e l’11 giugno, Ateneika: un evento sportivo e musicale che nella precedente edizione del 2022 ha registrato oltre 105 mila presenze con oltre mille e 400 sportivi tra studentesse e studenti, docenti e personale dell’Ateneo e 100 volontari.

Così l’amministrazione Comunale al fine di offrire un’alternativa di trasporto sicura, in particolare ai giovani, e ha, informalmente, dato mandato al Ctm di sviluppare un progetto che preveda l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico locale notturno nelle giornate del festival.

Le corse partiranno dall’1 della mattina (orario di conclusione dei concerti) e termineranno alle 3: 45 , con una frequenza pari a 15 minuti, nei giorni 2, 3, 4, 10 e 11 giugno 2023. Vedrà 4 vetture in servizio che avranno a bordo, oltre al conducente, una guardia giurata. Il percorso prevede il collegamento tra Cagliari con Quartu con transito in viale Marconi e ritorno a vuoto. Ecco le fermate: Is Mirrionis (CUS) – San Michele – Sant’Avendrace – Roma – Bonaria – Cimitero – Dante – San Benedetto – Marconi – Colombo – San Benedetto – Colombo – Brigata Sassari – Marconi – Dante – Roma – Merello – Is Mirrionis CUS.