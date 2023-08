Concerti, animazione e danze: al via “L’Estate Utese 2023”

Uta – Intrattenimento, cultura e divertimento “L’Estate Utese 2023” propone sino a settembre una trentina di appuntamenti per grandi e piccoli: concerti, animazioni e serate danzanti animeranno le giornate del centro della Città Metropolitana.

L’Estate Utese 2023 stupisce ancora grandi e piccoli con un ricco calendario di eventi, che promettono di animare il paese e offrire momenti indimenticabili per i suoi cittadini e i visitatori. Una trentina da luglio a settembre, dai concorsi fotografici per bambini, alle serate danzanti, visite guidate, presentazioni di libri, rappresentazioni teatrali e manifestazioni sportive.

Il sindaco Giacomo Porcu ha commentato entusiasticamente: “Questo calendario estivo è il riflesso della vivacità e della creatività della nostra amata Uta. I cittadini e i visitatori troveranno un’ampia gamma di eventi da vivere, promuovendo l’inclusività e l’orgoglio per la nostra identità culturale”.

L’assessore alla Cultura Andrea Onali ha aggiunto: “Siamo entusiasti di presentare un programma così diversificato e coinvolgente. L’arte, la musica, lo sport e l’impegno per il ricco patrimonio culturale cittadino si uniscono in un connubio perfetto per rendere questa estate utese un’esperienza unica per tutti. Non vediamo l’ora di condividere questi momenti indimenticabili con la nostra comunità”.

Visto il programma, gli abitanti di Uta e i visitatori, non possono che essere proseguire ad accogliere con entusiasmo L’Estate Utese 2023, sicuri di vivere una stagione all’insegna dell’intrattenimento, della cultura e del divertimento.