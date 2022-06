“Concerti a Cagliari da luglio a dicembre: nuovi spazi per eventi a San Michele, Pirri, Cep e Sant’Elia”

Concerti in tutta la città. Da luglio e fino a dicembre. In nuovi spezi allestiti dal Comune. Ancora date certe non ce ne sono. Ma c’è l’annuncio dell’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau che replica alle accuse dell’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale e dell’attore Jacopo Cullin che avevano puntato l’indice sulla mancanza di eventi quest’estate in città per l’assenza di spazi all’aperto.