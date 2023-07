Conad lancia 'I nostri ori', 655 prodotti sardi da valorizzare - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 LUG - Conad pesca dalle campagne, dai pastifici e dai caseifici sardi 655 prodotti da lanciare e valorizzare nell'isola e nel mercato nazionale. Il sogno è anche quello di invadere anche i punti vendita internazionali con i "I nostri ori", il progetto partito oggi con la presentazione ufficiale a Cagliari e con la esposizione nei supermercati.

"Siamo riusciti a creare una filiera - spiega Marco Brambilla, direttore di Conad nord ovest - che consentirà agli eccellenti produttori sardi, che magari da soli non avrebbero avuto la possibilità di farsi conoscere in maniera capillare, di usufruire di questo nuovo canale di diffusione delle loro produzioni. Mantenendo la loro identità, naturalmente. Per questo rimarrà il loro marchio unito a quello di Conad".

Coinvolti venticinque produttori, ma l'intenzione è quella di crescere ancora. Un incontro favorito dalla presenza di tanti punti vendita Conad nell'isola: "Sono stati spesso proprio in nostri soci- ha detto Brambilla - ad averci messo in contatto con le realtà del territorio". Conad Nord Ovest ha ribadito il proprio impegno in Sardegna, la cooperativa, insieme ai propri soci, sostiene una rete di 266 fornitori locali che nel 2022 hanno generato un fatturato di 105 milioni di euro e di 25 produttori ortofrutticoli convolto nel Consorzio Ori di Sardegna che esprimono un fatturato di oltre 15,4 milioni di euro.

"Uniamo localismo e sostenibilità per la crescita del territorio e il valore futuro. - ha dichiarato l'amministratore delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari -. Il nostro lavoro rappresenta un volano per la crescita delle comunità in cui operiamo, creando valore non solo in termini economici, ma anche sociali e ambientali, supportando un consumo consapevole e uno sviluppo sostenibile del tessuto produttivo locale".

In Sardegna è presente con 78 punti vendita gestiti da 53 soci imprenditori con oltre 2.900 occupati. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna