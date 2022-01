Oristano

Il Gruppo Abbi della Fratelli Ibba organizza un Recruiting Day, una giornata di selezione per la ricerca di 100 giovani figure professionali, in vista di due prossime aperture in provincia di Sassari. L’iniziativa, in programma a Sassari mercoledì 26 gennaio, nasce con la collaborazione dell’Università turritana.

L’evento dovrà favorire l’incontro di due mondi: da una parte l’Università, con giovani diplomati e laureati in tutte le discipline; dall’altra il lavoro, con i manager dell’importante gruppo della grande distribuzione.

Numerose le posizioni aperte, tra cui: store manager, capi settore, capi reparto, addetti al magazzino e rifornimento merci, addetti ai terminali e consulenti clienti.

Per la fase di preselezione, gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando nell’oggetto: “Recruiting Day Sassari”. In alternativa è possibile caricare il cv direttamente sul portale web di Abbi Group, entro domenica 23 gennaio.

Abbi Group è una storica azienda sarda che da oltre settant’anni opera nel settore della grande distribuzione organizzata. È guidata da imprenditori di seconda generazione e ha oggi una rete di oltre 350 punti vendita, in parte diretti e in parte di proprietà di imprenditori partner. Realizza un fatturato nel mercato al consumo di oltre 700 milioni di euro, impegnando una forza lavoro di circa 1.200 collaboratori con un indotto di oltre 2.000 persone. Sinergie che nel tempo sono state riconosciute anche dall’attestazione del prestigioso premio Deloitte “Best Managed Companies”.

Solo i candidati che saranno contattati attraverso e-mail dall’ufficio risorse umane di Abbi Group potranno partecipare alla selezione del 26 gennaio, che si terrà alle 9.30 presso il padiglione fieristico di Promocamera, in via Predda Niedda 18.

