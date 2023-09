Con un lungo taglierino tenta una rapina in un negozio: bloccata dai passanti e arrestata

Pula

La donna fermata è una cameriera

Impugnando un taglierino si è presentata in un negozio di abbigliamento e ha minacciato la proprietaria chiedendo che le consegnasse l’incasso, ma le è andata male. La commerciante è fuggita all’esterno, ha chiesto aiuto e la donna che ha tentato la rapina è stata bloccata da alcuni passanti, poco prima dell’arrivo dei carabinieri. I militari l’hanno arrestata.

Si tratta di una cameriera di 40 anni, già nota alle forze dell’ordine, che adesso dovrà rispondere di tentata rapina.

È accaduto ieri a Pula, nel negozio di abbigliamento in via Regina Margherita.

La titolare, una donna cinese di 65 anni, vistasi minacciata è scappata via uscendo da una porta di servizio e chiedendo soccorso ai passanti.

La cameriera, rimasta sola nei locali del negozio, ha frugato inutilmente nei cassetti senza riuscire a prelevare denaro e si è data rapidamente alla fuga a piedi. Alcuni passanti che avevano sentito le urla della titolare del negozio e intuito cosa stesse accadendo sono riusciti a bloccarla, prima dell’arrivo di carabinieri, intervenuti dalla stazione del paese.

I militari hanno sequestrato il taglierino utilizzato per la tentata rapina: era lungo 23 centimetri.

La cameriera arrestata è stata prima accompagnata in caserma per la redazione dei verbali e quindi trasferita a casa sua in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo atteso per oggi al palazzo di giustizia di Cagliari.

Giovedì, 7 settembre 2023