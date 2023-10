Con un brano dedicato alle vittime di violenza, la Corale del Sinis vince il concorso internazionale

Solanas

Primo posto nella sezione cori femminili al “Nuoro, patria dei cori”

“L’interpretazione del brano proposto è apparsa precisa e ritmica, reattiva e piuttosto briosa, manifestando la compattezza e l’affiatamento del coro”. Con questa motivazione stilata dalla giuria tecnica, presieduta dal maestro Pasquale Veleno, la Corale del Sinis di Solanas ha vinto nella sezione cori femminili l’ottava edizione del concorso corale internazionale “Nuoro, patria dei cori”.

La manifestazione organizzata dall’associazione culturale Bobore Nuvoli, in collaborazione con il coro Bendas e l’associazione ballo Sos canarjos, si è svolta domenica al teatro Eliseo di Nuoro.

Dopo dopo aver riportato il secondo posto nel 2022 con il brano Cantos ammentos, quest’anno la corale ha conquistato il gradino più alto del podio con il brano Mariposa ‘ola ‘ola, davanti al coro Duennas di Villanova Monteleone e al coro Su Circannueu di Baunei.

Il testo, tratto dalla poesia Amigas so cun bois, di Nicola Loi, è dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ed è stato pubblicato a dicembre del 2020 in occasione di un laboratorio linguistico organizzato dal circolo sardo Il nuraghe di Biella.

“È un testo forte, che ricorda come spesso le donne vittime di violenza siano lasciate sole al loro destino, ma si chiude con un augurio, che le donne della Corale fanno loro e sperano che un giorno si realizzi: che le donne possano piangere solo di gioia”, spiega il maestro Costantino Mirai, che dirige la Corale fin dalla sua fondazione e ha trasformato il brano in un canto per coro a quattro voci pari, dall’andamento mosso e tradizionale.

La vittoria al concorso è un risultato decisamente positivo per una Corale che, nata a fine ottobre del 2017, ha subìto come tanti cori le conseguenze del lungo stop forzato in occasione della pandemia, ma che, lungi dal perdersi d’animo, a maggio del 2022 ha ripreso a lavorare, sia per l’organizzazione di rassegne corali sia per la partecipazione a vari eventi in regione.

In programma per i prossimi mesi c’è la rassegna Carmina Laetitiae, che la Corale organizza ogni anno sotto Natale e la cui direzione artistica è affidata al maestro Costantino Mirai.