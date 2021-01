“Con-o-scienza, una scelta di futuro”. Alla scoperta dell’Istituto Mariano IV d’Arborea

Visite guidate su prenotazione nella sede di Oristano e attività di orientamento a Ghilarza

Una scelta per il futuro. L’Istituto di Istruzione Superiore “Mariano IV d’Arborea” apre le porte delle sedi di Oristano e di Ghilarza. Gli studenti di terza media potranno conoscere dal vivo la sede di Oristano, in via Messina 19, mercoledì prossimo 20 gennaio, dalle 15 in poi, prenotando la propria visita guidata attraverso questo modulo. Saranno guidati da docenti e studenti della scuola alla scoperta non solo dell’Istituto e dei suoi spazi ma anche della ricca offerta formativa. “Con-o-scienza, una scelta di futuro”, oltre a dare il nome all’attività di orientamento di quest’anno è anche un gioco di parole che rimanda all’obiettivo primario dell’Istituto: è dalla sete di conoscenza, dalla scienza, dal sapere che parte la formazione degli studenti del liceo “Mariano IV d’Arborea”. Una scuola che da sempre si propone di offrire competenze, esperienze e accoglienza ma anche conoscenze, metodi e contenuti scientifico-umanistici, validi per l’accesso a tutte le facoltà universitarie. In questo senso si può parlare di una “scelta di futuro” a 360 gradi. La sede di Oristano, oltre agli indirizzi del Liceo Scientifico Ordinamentale e Sportivo, arricchisce la sua offerta formativa con il nuovissimo corso del Liceo Scientifico Biomedico, un’importante occasione per acquisire competenze orientate verso le professioni sanitarie.

L’Istituto “Mariano IV d’Arborea” dispone di laboratori di biologia e chimica, fisica sperimentale, informatica e disegno tecnico, ma anche diverse aule multimediali per le lezioni interattive, sale audiovideo, biblioteche informatizzate ed aperte al pubblico, un’aula magna ed un auditorium, palestre e campi sportivi polivalenti all’aperto. Nella sede di Ghilarza, invece, sono presenti gli indirizzi Liceo Linguistico, Scientifico Ordinamentale e il corso Biomedico, oltre all’Istituto professionale dove sono attivi il corso di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, il Corso Commerciale e il Corso serale per adulti. A Ghilarza, domani pomeriggio, venerdì 15 gennaio, dalle 16 alle 18, si potranno visitare i laboratori insieme agli studenti di: automazione, elettronica ed elettrotecnica, informatica ed energie alternative. I futuri studenti che sceglieranno questo percorso avranno una formazione spendibile professionalmente grazie alle esperienze pratiche svolte durante gli studi.

L’Istituto di Istruzione Superiore Mariano IV d’Arborea, dunque, rappresenta una vera “scelta di futuro” fatta di valori, conoscenze ed esperienze utili a tutti i giovani studenti che si apprestano a scoprire ed osservare il mondo di oggi iniziando a progettare quello di domani. Un’offerta didattica che varia, non prettamente scientifica, e che si presta anche a diversi progetti che in questi anni hanno coinvolto attivamente gli studenti: dal progetto Isc@la a progetti sull’educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva o, ancora, alla salute, ai viaggi e ai diversi stage linguistici svolti all’estero. Per conoscere meglio le attività dell’Istituto, oltre a contattare le segreterie delle sedi di Oristano e Ghilarza, si può consultare il sito della scuola e seguire i canali social associati. Per informazioni e iscrizioni, si può contattare la segreteria del Liceo scientifico “Mariano IV d’Arborea” di Oristano in via Messina 19, al numero di telefono 0783-358071 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . (Informazione promozionale) Giovedì, 14 gennaio 2021 L'articolo “Con-o-scienza, una scelta di futuro”. Alla scoperta dell’Istituto Mariano IV d’Arborea sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano