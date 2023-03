Con l’ordinazione di Pierpaolo Brunzu riprendono le celebrazioni diaconali, dopo più di due anni

Oristano

L’Arcidiocesi di Oristano accoglie il seminarista di Baratili San Pietro

Poco più di due anni dopo l’ultima ordinazione diaconale, l’Arcidiocesi di Oristano si prepara ad accogliere un nuovo diacono: Pierpaolo Brunzu, 25 anni, seminarista di Baratili San Pietro.

L’ultima ordinazione si era tenuta l’8 dicembre 2020, in occasione della festa dell’Immacolata: nella Cattedrale di Oristano erano stati ordinati don Antonello Angioni e don Daniele Quartu.

Sabato 25 marzo sarà la volta di Pierpaolo Brunzu. Il 6 marzo dell’anno scorso il giovane seminarista aveva ricevuto a Villaurbana il Ministero dell’Accolitato e un anno prima, a Cagliari nel Seminario regionale, quello del Lettorato.

Dal 2021, Pierpaolo è stato poi chiamato a svolgere il servizio di collaboratore parrocchiale nelle comunità di Siamanna, Siapiccia e Villaurbana, a sostegno dell’azione pastorale del parroco don Daniele Quartu.

Dall’annuncio della sua ordinazione, avvenuto durante il ritiro mensile del clero arborense a gennaio, nelle tre parrocchie in cui Pierpaolo svolge il suo servizio è iniziata la preparazione della celebrazione, che avverrà alle 10 sempre nella Cattedrale di Oristano.

Da fine gennaio i cori parrocchiali delle tre comunità si sono ritrovati insieme per preparare i canti che animeranno la celebrazione di sabato: un’esperienza di comunione nata dal desiderio di accompagnare Pierpaolo, dopo una serie di incontri che hanno preceduto l’avvio delle prove di canto settimanali. In questa occasione si è parlato di servizio e disponibilità, alcuni dei tratti caratteristici del futuro diacono.

Nelle tre comunità, inoltre, sono iniziate una serie di catechesi sul tema del Concilio Vaticano II che, al loro interno, hanno anche l’obiettivo di sensibilizzare sui Ministeri della Chiesa. Nei giorni scorsi che precedono l’ordinazione, si sono svolte diverse iniziative per accompagnare Pierpaolo come comunità.

Sabato, domenica e lunedi, rispettivamente a Villaurbana, Siapiccia e Siamanna, si sono svolti tre momenti in preparazione all’evento di sabato 25: èrotagonisti di questi incontri i bambini, i ragazzi e i giovani.

Pierpaolo si è messo a disposizione dei più piccoli delle tre comunità sia per testimoniare la sua scelta che per parlare con loro dell’Ordinazione. Due giorni fa invece le tre comunità, invece, si sono ritrovate per un momento formativo sul rito e la liturgia dell’ordinazione diaconale.

Ieri poi la comunità di Baratili San Pietro, paese natale di Pierpaolo, ha organizzato una veglia di preghiera in chiesa. Un momento dedicato alla preghiera che sarà replicato alla vigilia dell’ordinazione: la sera di venerdì 24, nella chiesa di San Sebastiano a Oristano, sarà l’arcivescovo Roberto Carboni a presiedere una veglia in cui pregare per Pierpaolo e per chi, come lui, vorrà dedicare la sua vita al servizio di Dio e dei fratelli.

