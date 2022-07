Norbello

Una serata dedicata a Luigi Tenco con il libro “Un uomo solo”



Il festival letterario Éntula fa tappa anche a Norbello: lo scrittore Antonio Iovane sabato 23 luglio, alle 19.30, sarà al Parco della Musica e delle Parole per presentare il libro “Un uomo solo” (Mondadori) dedicato alla figura di Luigi Tenco. Il giorno Iovane farà il bis a Valledoria.

Ad accompagnare l’autore ci saranno la voce e l’interpretazione della cantautrice Ilaria Pilar Patassini e le note del chitarrista Marcello Peghin. Durante la serata è prevista anche la degustazione di piatti locali. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Chiara e Stefy di Ghilarza.

L’incontro con lo scrittore Antonio Iovane, inserito nel calendario di Éntula, rientra anche tra gli eventi del festival culturale Radici 2022, organizzato dal comune di Norbello e giunto alla sesta edizione.

Attraverso testimonianze e una meticolosa ricerca d’archivio, Antonio Iovane ricostruisce in un lunghissimo piano sequenza l’ultimo giorno di vita di Luigi Tenco ma anche le ore successive, quelle in cui si accavallano dichiarazioni terribili da parte di colleghi cantautori e giornalisti, quelle del più tragico e indegno the show must go on che l’Italia abbia mai conosciuto. “Un uomo solo” non cerca di far luce sul suicidio di Luigi Tenco, ma racconta con la forza immersiva del romanzo il tormento, le contraddizioni e i sogni di un artista fuori dal tempo.

Il libro. Sanremo, 26 gennaio 1967. La Riviera è pronta a ospitare il Festival della Canzone italiana: i giornalisti già parlano di un’edizione rivoluzionaria, perché sul palco si sfideranno la vecchia guardia, guidata da Claudio Villa e Domenico Modugno, e le voci nuove, come I Giganti, Little Tony, Lucio Dalla. E Luigi Tenco: è più conosciuto come autore che come interprete ed è lì perché vuole che il grande pubblico impari ad apprezzarlo. Insieme a Dalida, la diva francese con cui ha avuto un’intensa ma breve relazione, canterà “Ciao amore, ciao” che racconta la grande emigrazione dalla campagna verso la città: una canzone orecchiabile ma impegnata.

Mentre si avvicina il momento dell’esibizione, però, Tenco capisce che sta tradendo se stesso, che lui non ha nulla a che fare con quel mondo. È nervoso, beve, le ultime prove sono un disastro, e quando sale sul palco appare già rassegnato. L’esibizione è pessima, le giurie bocciano la canzone, che non viene nemmeno ripescata. La delusione lo rende furioso, non segue Dalida e gli amici della casa discografica al ristorante, torna in albergo. Alle 2.10 viene ritrovato morto, disteso sul pavimento della sua camera.

L’autore. Antonio Iovane è nato e vive a Roma. Giornalista, lavora per Gedi Digital. Per Barbera editore ha scritto La gang dei senzamore (2005) e Ti credevo più romantico (2006), mentre nel 2019 ha pubblicato una favola illustrata da Ellekappa per Albe edizioni: Il segreto del Mago Bubù. Con minimum fax ha pubblicato Il brigatista (2019) e La seduta spiritica (2021).

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport) e della Fondazione di Sardegna.

Venerdì, 15 luglio 2022

