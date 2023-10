Con lo scooter contro il guard rail: due giovani finiscono all’ospedale in codice rosso

Cagliari

L’incidente si è verificato lungo la Statale 554

Due giovani sono finiti all’ospedale in codice rosso dopo essere stati sbalzati dalla moto sulla quale viaggiavano, finita contro il guard rail. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, originario di Elmas, che guidava lo scooter Honda 125, di proprietà del padre, e di un altro ragazzo di 16 anni che viaggiava con lui.

L’incidente si è verificato lungo la Statale 554, nella zona di Selargius.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena e i colleghi della Stazione di Selargius, oltre al personale del servizio di soccorso medico 118.

Il giovane che era alla guida dello scooter è stato trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova ricoverato in rianimazione, non in pericolo di vita, mentre il l’altro giovane, sedicenne, è stato trasportato, sempre in codice rosso, al policlinico di Monserrato, dove tuttora è ricoverato: anche lui non in pericolo di vita.

Martedì, 3 ottobre 2023