Oristano

Stamane la presentazione dei sei candidati per la Circoscrizione di Oristano



Attenzione sui problemi dell’Isola alla presentazione della lista della Lega per alle elezioni regionali del 25 febbraio, questa mattina al Cooworking 001 di Oristano. Dalla sanità, al lavoro e l’imprenditoria giovanile, fino alla crisi del settore agricolo e zootecnico al centro dell’attualità, i candidati del partito hanno presentato le linee programmatiche del partito per rendere l’Isola appetibile per i giovani sardi.

Per la circoscrizione di Oristano candidati l’ex presidente del gruppo dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Oristano, Ferruccio Diana, l’avvocato di Marrubiu Cecilia Fà, il vice brigadiere della Guardia di finanza (e tecnico del Ministero dell’Economia e delle Finanze) Mario Pilloni, ed Emanuela Rossi, libera professionista del settore zootecnico, che opera ad Arborea. A loro si aggiungo il geometra Alessandro Chergia e Anna Maria Gabriella Fadda, assenti all’incontro di stamane.

In sala anche il coordinatore provinciale della Lega, Luca Erba, e il vicesegretario federale e deputato Andrea Crippa. “Dalla scelta degli uomini e delle donne candidati dipende il futuro di questo territorio”, ha dettoCrippa. “La Lega è riconosciuta a livello nazionale per l’apprezzamento delle sue amministrazioni. Nel 2019 i sardi speravano che la Lega riuscisse a portare un cambiamento per l’Isola. Ora non devono contare solamente i nomi, ma le idee, e cosa può fare di concreto la politica per le persone”.

“I nostri candidati vengono dalla società civile e ci mettono la faccia per rappresentare al meglio la propria comunità e portare un miglioramento all’Isola”, ha concluso Crippa. “Siamo a un momento cruciale per la storia della Sardegna, nel quale si deve cercare di impedire che i giovani scelgano di andarsene, ma vedano nella propria regione una terra nella quale poter vivere e prosperare. Questa regione deve diventare un’eccellenza come le altre d’Italia: i sardi devono poter scegliere di restare e tornare per costruire la propria vita qui”.