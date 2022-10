Con le moto nell’area protetta di Cala Luna: nei guai 8 motociclisti romagnoli

Con le moto nell’area protetta di Cala Luna: nei guai 8 motociclisti romagnoli.

Nel pomeriggio del 21 ottobre u.s., la Stazione forestale di Dorgali, a seguito di segnalazione da parte di comuni cittadini, ha accertato il transito di motociclisti nelle località denominate “Cala Luna”, “S’Iscala ‘e S’Arga” e “Buchi Arta” in agro di Dorgali, in aree vietate al traffico veicolare e sottoposte a tutela ambientale ricomprese nel SIC “Golfo di Orosei” e a vincolo idrogeologico.

Sul posto è stato individuato un gruppo di 8 motociclisti romagnoli, a bordo di moto da trial, ai quali è stata immediatamente contestata la violazione amministrativa, prevista dall’art. 5 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale che prevede il divieto alla circolazione e alla sosta di autoveicoli a motore o motoveicoli sul suolo forestale naturale, fuori dalla viabilità forestale principale e secondaria e dai parcheggi allo scopo destinati.

Proseguono i controlli del Corpo forestale per assicurare il rispetto delle norme attinenti la tutela ambientale del territorio.

Si raccomanda la collaborazione dei cittadini che possono segnalare qualunque condotta illecita al numero verde 1515.