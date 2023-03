Con lavori silos più vicina apertura campus Ersu Cagliari - Sardegna

Via alla messa in sicurezza del silos vecchio di viale La Playa all'interno dell'area del nuovo campus universitario dell'Ersu che, con questo ultimo step, potrebbe essere aperto più celermente. I lavori, dopo la procedura negoziata del Comune, prevedono l'acquisto e posa in opera di una struttura per contenere distacchi dall'edificio.

Il ponte di sicurezza sarà contenuto da un telo ad alta resistenza permeabile all'aria e resistente alle variazioni di temperatura. La struttura sarà dotata di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.

I lavori saranno consegnati con procedura d'urgenza e prevedono una durata di 33 giorni. La spesa è di oltre 312mila euro. L'appalto prevede ulteriori risorse economiche per lavori analoghi per 220mila euro, oltre a 21.311 euro per la sicurezza.

Nella mattinata di ieri è stato effettuato il primo sopralluogo dell'impresa sul posto. I lavori saranno consegnati con procedura d'urgenza per l'allestimento e la preparazione del cantiere e avviati non appena approvvigionato il ponteggio.



