Con l’auto sulle dune di Torre dei Corsari, ma il divertimento finisce male: sanzionato un meccanico.

Questa mattina ad Arbus, in località Torre dei Corsari, i carabinieri hanno elevato una sanzione amministrativa inerente alla violazione dell’ordinanza balneare 2021 della Regione autonoma della Sardegna, articolo 3, comma 1, lettera g, che tratta il divieto di occupazione, sosta o calpestio delle dune e relativa vegetazione. La sanzione amministrativa è stata contestata ad un quarantaquattrenne di Guspini, meccanico, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, transitando in violazione delle norme sulle dune della spiaggia della nota località, ha perso il controllo del mezzo che si è arenato. La sanzione contestatagli ammonta a 200 euro e dovrà anche pagarsi un carro attrezzi, con il recupero del mezzo che non appare troppo agevole.