Cagliari

L’azienda conferma i collegamenti con porti e aeroporti

I nuovi treni ibridi “Blues” di Trenitalia arrivano in Sardegna. L’entrata in servizio è prevista per domenica 11 dicembre, in concomitanza con la partenza della stagione invernale.

I nuovi convogli saranno complessivamente 12 e circoleranno in tutto il territorio regionale. Andranno a completare l’ammodernamento della flotta previsto dal contratto di servizio: Trenitalia parla di una “rivoluzione nell’esperienza di viaggio” che fornirà supporto al rilancio del sistema turistico.

L’azienda ha confermato i collegamenti verso i principali snodi portuali e aeroportuali e implementato i collegamenti tra Cagliari e l’aeroporto di Elmas, raggiungibile in treno. La stazione di Olbia è invece collegata con l’aeroporto Costa Smeralda con Olbia AirLink, il servizio treno & bus che collega in 20 minuti i due scali con 51 corse giornaliere.

“Il nostro impegno per il futuro”, dichiara l’ad di Trenitalia Luigi Corradi, “è valorizzare e incentivare la scelta del treno, il mezzo green per eccellenza, favorendo modalità di trasporto collettive e interconnesse, anche abbinandole in maniera efficace con altri mezzi di trasporto”.

Giovedì, 1° dicembre 2022