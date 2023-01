Cagliari

Contanti e gioielli a casa di un disoccupato arrestato dalla polizia

Entrava nella casa di donne anziane, con la scusa di dover consegnare un rimborso sulle bollette di Abbanoa: si faceva cambiare una banconota, per arrivare all’importo esatto, e poi chiedeva alle padrone di casa di aprire tutti i rubinetti, per verificare il corretto funzionamento del contatore. Rimasto solo per qualche istante, riusciva a trovare soldi e gioielli, in genere custoditi nei cassetti o negli armadi.

Per questo un disoccupato cagliaritano di 58 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere firmato dal giudice delle indagini preliminari di Cagliari. Le indagini lo collegano ad almeno otto furti aggravati commessi in città ai danni di anziani.

All’inizio del 2022, l’uomo era riuscito a impossessarsi di tutti i risparmi – oltre 70 mila euro – che una signora di 90 anni custodiva in un comodino della camera da letto.

Dopo aver raccolto i primi indizi, la polizia ha perquisito l’abitazione dell’indagato e ha sequestrato oltre 28 mila euro in contanti, nascosti dentro al cassonetto di un’avvolgibile, diversi oggetti in oro e numerose custodie per gioielli vuote. Sono stati sottoposti a sequestro preventivo anche una moto e un’auto acquistati dall’uomo subito dopo il “colpo” da 70 mila euro.

Le indagini della Sezione reati contro il patrimonio della Mobile erano partite proprio da questo ingente furto e hanno riguardato altri sette fatti simili, compiuti in città fra il 2017 e il 2022. Gli investigatori hanno ricostruito i vari episodi riprendendo in mano e studiando decine di fascicoli, alla ricerca dei casi che presentavano le stesse particolarità.

Il sospettato è stato identificato grazie alle telecamere presenti vicino alle abitazioni dei derubati. Gli uomini della Mobile hanno passato al setaccio decine di filmati, sino a quando hanno individuato un ciclomotore che era sempre presente in occasione dei furti: da questo particolare sono risaliti all’uomo finito sotto indagine. La Polizia scientifica ha ricostruito la fisionomia del sospettato grazie all’analisi delle immagini acquisite e alla rilevazione dei tratti somatici da diversi fotogrammi.

Con gli otto furti oggetto di indagine erano stati sottratti complessivamente oltre 73 mila euro in contanti e gioielli per un valore di circa 10 mila euro.

La Polizia di Stato di Cagliari ha chiesto che chi ha subito furti in circostanze analoghe presenti una denuncia, se ancora non l’ha fatto: sarà utile anche per individuare i proprietari dei gioielli e delle numerose custodie vuote trovate a casa dell’arrestato.

Mercoledì, 25 gennaio 2023