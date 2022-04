Con la primavera ecco gli interventi di pulizia e taglio dell’erba nelle borgate di Cabras

Cabras Dopo il villaggio di San Salvatore, tocca ora a San Giovanni di Sinis Via le erbacce dalle borgate di Cabras: è iniziato ieri mattina l’intervento di ripulitura programmata dall’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Abis. Gli operai hanno avviato i lavori nel villaggio di San Salvatore di Sinis, con il taglio dell’erba negli ingressi e nella piazza principale; proseguiranno poi la prossima settimana con il completamento della trinciatura nelle vie interne. “Come da prassi, l’intervento è stato programmato in concomitanza con l’arrivo della primavera, per la risistemazione delle borgate in vista della bella stagione”, ha spiegato il consigliere comunale Carlo Carta. “San Salvatore di Sinis a partire da marzo vede un incremento delle presenze e riteniamo importante che l’area si presenti al meglio. I prossimi interventi saranno poi pianificati durante l’anno anche sulla base delle condizioni meteo, così da evitare un nuovo proliferare delle erbacce qualora dovessero ripresentarsi le precipitazioni”. Oltre alla vegetazione incolta, gli operai hanno riscontrato anche la presenza di rifiuti e materiali abbandonati, anche se in misura nettamente inferiore rispetto agli anni scorsi, grazie all’attivazione del servizio di videosorveglianza che scoraggia i comportamenti incivili. “Si tratta di un servizio di prevenzione indispensabile, la presenza delle telecamere funziona da monito e da deterrente”, ha detto l’assessore Marco Mascia. “In alcuni casi ha già fatto cambiare abitudini a qualcuno che lasciare regolarmente i propri rifiuti per strada”. Il taglio dell’erba era iniziato giovedì, su iniziativa dell’associazione Italia Nostra, che ha coinvolto un gruppo di volontari per una giornata di ripulitura nel sito di Domu ‘e Cubas, tra i resti di antiche terme romane. I lavori proseguiranno nella borgata di San Giovanni di Sinis alla quale sarà dedicata una attenzione particolare per la viabilità.

I lavori sono partiti da San Salvatore

I mezzi in attesa per portar via i sacchi d'erba tagliata

Giornata di ripulitura a Domu ‘e Cubas

Giornata di ripulitura a Domu ‘e Cubas

Sabato, 9 aprile 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano