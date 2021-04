Con la pizza ti arriva a casa un invito a donare il sangue

I cartoni saranno abbinati a uno speciale concorso dedicato ai canali social dell’Avis sangavinese. Sarà sufficiente scattare una foto o un selfie con il cartone bene in evidenza, e inviarla all’Associazione di San Gavino tramite Messenger o WhatsApp. Ogni settimana gli scatti verranno caricati su un album: la foto che prenderà più like vincerà due pizze a scelta presso la pizzeria preferita e un simpatico gadget Avis.

“Il covid in questi mesi ha frenato la nostra attività di sensibilizzazione”, racconta il vicepresidente dell’associazione, Andrea Pusceddu, “e abbiamo pensato a un nuovo modo per veicolare il nostro messaggio”.

L’Associazione di donatori distribuirà in questi giorni alle pizzerie della città cinquemila cartoni personalizzati . Lo scopo, come sempre, è quello di promuovere la donazione del sangue.

“Una buona pizza fa buon sangue”. È lo slogan coniato dall’Avis comunale di San Gavino Monreale, che andrà in giro su un insolito canale: i cartoni dei piatti d’asporto tra i preferiti in Italia.

