Con la moto contro il guardrail, un 43enne muore a Ozieri

Si è schiantato con la moto contro il guardrail ed è stato sbalzato sull'asfalto, morendo sul colpo. È accaduto ieri notte a Ozieri, nel Sassarese. Ha perso la vita Pier Giuseppe Polo, 43anni. L'incidente è avvenuto poco prima delle 22, lungo la strada provinciale 1 all'altezza dell'area Gescal alle porte del paese. L'uomo viaggiava in sella a una "Motorad" e, per cause non accertate, ha perso il controllo finendo contro il guardrail. A causa dell'impatto è stato scaraventato sull'asfalto battendo la testa. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ozieri e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato di rianimare il 43enne, ma non c'è stato nulla da fare.



Fonte: Ansa Sardegna