Il bonus garantisce, per esempio, a una famiglia di 4 persone di non dover pagare 73 metri cubi di acqua all’anno. La quantità dei 18,25 metri cubi di acqua, come previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2016, è considerata quella minima necessaria per soddisfare i bisogni fondamentali della persona.

In Sardegna oltre 4 mila famiglie riceveranno nelle prossime bollette di Abbanoa l’accredito del bonus idrico, il rimborso tariffario sui consumi dell’acqua previsto per i nuclei residenti nei 352 Comuni gestiti dalla società a capitale pubblico.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

