CAGLIARI. Una ragazza cagliaritana di 21 anni è stata portata questa notte in codice rosso in ospedale a seguito di un incidente che l’ha vista unica protagonista. Le sue condizioni sarebbero gravi. L’incidente è accaduto nel corso della notte in viale Marconi. La ragazza proveniva da Quartu alla guida della sua auto, uscita di strada presumibilmente per la velocità eccessiva all’altezza dell’attraversamento personale rialzato dell’incrocio con via Meucci. La macchina si è abbattuta su tre cartelloni pubblicitari per poi ribaltarsi e finire in cunetta duecento metri dopo l’impatto. Sul posto la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza dalle lamiere.(l.on)