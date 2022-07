Con l'auto finisce fuori strada, muore 32enne di Fonni - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 16 LUG - Tragedia all'alba sulla statale 389 Nuoro-Lanusei: un automobilista di 32 anni, Stefano Falconi, residente a Fonni è morto in seguito alle gravi ferite riportate un incidente stradale all'alba.

L'auto guidata da Falconi, all'altezza del bivio di Orani, è uscita fuori strada, non è chiaro se per un guasto meccanico o per un malore visto che sull'asfalto non ci sarebbero tracce di frenata.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso: il 32enne è morto sul colpo. Nel luogo dell'incidente sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi e i Vigili del fuoco. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna