Con l'auto dentro un canale, due feriti a Posada - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 02 LUG - Due persone, di 43 e 25 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale, in località "Su Tiriarzu" a Posada, dopo essere finite con una Range Rover all'interno di un canale irriguo. L' incidente è avvenuto stanotte intorno all'una. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, hanno effettuato i rilievi per risalire alle cause dell'impatto e accertare evenutuali responsabilità. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna