Con l'auto contro la vetrina di una farmacia, grave 28enne

Un 28enne è attualmente ricoverato in gravi condizioni al Brotzu: è finito con l'auto contro la vetrina di una farmacia. L'incidente è avvenuto durante la notte in via Cadello.

Il giovane al volante di una Mercedes si stava dirigendo verso Cagliari quando, arrivato all'altezza di via Cornalias, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della Mercedes che, dopo una sbandata, ha sfondato la vetrina della farmacia, entrando quasi all'interno. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto della polizia municipale e di un'ambulanza del 118. Il 28enne è stato soccorso e trasportato in ospedale con assegnato un codice rosso, durante la notte è stato operato.

I medici mantengono riservata la prognosi.

La polizia municipale si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Da quantificare anche i danni provocati dall'impatto dell'auto contro vetrina e parete della farmacia.



Fonte: Ansa