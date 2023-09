Con il riordino urbano di Marceddì via libera alla regolarizzazione degli immobili

Importante passo avanti per la riqualificazione e valorizzazione della borgata di Marceddì e per il suo riordino urbano, anche con la tanto attesa regolarizzazione degli immobili. È il risultato di un emendamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta di Emanuele Cera (Forza Italia) e firmato anche dalla collega Alessandra Zedda.

Un altro tassello fondamentale nel lungo iter burocratico che presto potrebbe essere completato. Soddisfatto anche il sindaco di Terralba, Sandro Pili: “Marceddì costituisce un unicum in Sardegna, con le sue specificità e peculiarità. La materia urbanistica è quindi particolarmente complessa e sono serviti decenni per arrivare al risultato odierno. Il Comune, grazie all’interesse e all’impegno dell’assessora alle borgate Maura Mura, ha un programma di riqualificazione e valorizzazione di Marceddì e l’emendamento approvato oggi è particolarmente importante in quella direzione”.

Il riordino degli immobili è l’ultimo tassello di un mosaico che la Regione sta disegnando intorno alla borgata. “Mi piace ricordare altre due azioni particolarmente importanti per Marceddì”, conclude il consigliere Emanuele Cera, “quali il finanziamento pari a 5,5 milioni di euro per la messa in sicurezza e fruibilità del ponte che collega Marceddì a Sant’Antonio di Santadi e i 250.000 euro per la realizzazione del museo del mare”.