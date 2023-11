Con il presidente della Repubblica Mattarella in Sardegna anche la bandiera di guerra della Guardia di Finanza

Cagliari

In occasione delle celebrazioni del 4 novembre

È arrivata a Cagliari per la prima volta la bandiera di guerra della Guardia di Finanza, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre – giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate – alle quali prenderà parte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La bandiera sarà esposta nello schieramento del Battaglione delle forze dell’ordine, insieme agli altri vessilli.

Concessa al Corpo delle Fiamme gialle nel 1911 dal re Vittorio Emanuele, a consacrazione delle alte benemerenze conseguite nel Risorgimento, la bandiera fu consegnata il 7 giugno 1914 a Roma, in occasione dell’anniversario della concessione dello Statuto.

“Dopo oltre un secolo la bandiera giunge per la prima volta in Sardegna”, si legge in una nota del Comando regionale della Guardia di Finanza. “Rappresenta un autentico simbolo d’onore, delle antiche tradizioni, della propria storia e del fondamentale ricordo dei caduti. La stessa nel corso dei suoi 112 anni è stata insignita di 71 alte onorificenze, tra cui 13 medaglie e due croci al Valor Militare, per la partecipazione agli eventi della prima e seconda guerra mondiale, 11 medaglie al Valor Civile, 12 al Merito Civile, quattro al Merito della Croce Rossa Italiana, una delle Nazioni Unite”.

Giovedì, 2 novembre 2023