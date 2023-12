"Con il nuovo sistema sardo dei trasporti aumenteranno le tariffe per chi resta fuori dagli aiuti"

“Tanto ci si è battuti, tante parole sono state spese, tante menti hanno sfornato idee diverse che, alla fine, la montagna partorì il topolino”. Così Adiconsum Sardegna boccia i contributi varati dalla Regione per alcune categorie di passeggeri in tema di trasporto aereo. “Meglio poco che nulla direbbe qualcuno, certamente possiamo concordare, ma la proposta sul fronte voli ci pare davvero meno che poco – afferma Adiconsum Sardegna – Con un intricato sistema “Modello Baleari” si prospettano coperture regionali per restituire (dopo l’acquisto e non su tutte le tratte) cifre comprese tra i 25 e i 75 euro e solo ai passeggeri under 25 e over 64.

Insomma, si vuol creare un intricato sistema per fare piccoli sconti a una parte della popolazione. Saremmo curiosi – continua Adiconsum – di capire i criteri con cui sono state selezionate queste fasce di popolazione trascurando i redditi, ma soprattutto saremmo curiosi di capire perché, anziché ragionare seriamente su soluzioni organiche, si cerchino fantasiose soluzioni tampone che hanno già fallito in altre regioni d’Europa. Siamo poi sicuri che questi micro-sconti a chiazze non si trasformino, come al solito, in un pretesto per aumentare le tariffe a danno di tutti? Per una più puntuale valutazione nel merito, rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli da parte della Regione”, conclude Adiconsum Sardegna.