"Con il mio ranch ho salvato animali destinati al macello, ora raccolta fondi con Gofundme"

Il piccolo ranch Sardo, si trova a Oliena, è un rifugio nato nel febbraio 2022 per volere di Isabella Marceddu che ne è la presidente.

Aiutata nella gestione dalla famiglia e da Daniela, il piccolo ranch è stata la salvezza per tanti animali destinati al macello.

I primi a dar vita al rifugio sono stati 2 agnellini, Sole e Stella, di seguito caprette, conigli, ma non solo ci sono galli e galline, una colonia felina e anche dei cagnolini, tra cui Daiana e Ciccio in cerca di un’ adozione responsabile del Cuore.

Toccante il salvataggio di un cavallo non più voluto dal padrone, grazie a Isabella ha potuto continuare a condurre una vita serena.

Oggi Isabella ha aperto una raccolta fondi GoFundMe per poter raccogliere i soldi necessari per l’ acquisto dei box, per poter ospitare I cani di grande taglia bisognosi di un riparo.

Segue l’appello di Isabella:

“*Diamo un rifugio ai cani randagi*

Ciao amici, creo questa raccolta fondi per dare un tetto comodo e sicuro ai cani randagi, purtroppo non ho più posto per poter dare alloggio a queste povere creature così ho deciso di creare una raccolta fondi per poter acquistare dei box da assemblare e mettere vicino a quelli in cemento già esistenti.

