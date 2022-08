Oristano

Stato di allerta arancione, annuncia la Protezione civile

Ancora una giornata ad alto rischio incendi in provincia di Oristano e, più in generale, in tutta la Sardegna, dove oggi soffierà un forte vento di maestrale.

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta.

L’Oristanese è stato inserito in fascia arancione: il pericolo di incendi è alto e il sistema operativo regionale è in stato di “attenzione rinforzata”.

La Protezione civile spiega che nelle zone in fascia arancione un incendio – se non tempestivamente affrontato – può raggiungere in breve tempo dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché potenziate, e si può rendere necessario il concorso della flotta aerea antincendio nazionale.

Venerdì, 19 agosto 2022