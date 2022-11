Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La stagione proseguirà il 12 marzo con “Gatta Morta”, il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani. Spazio all’ironia il 3 aprile, quando a intrattenere il pubblico del Garau sarà la commedia “Tutto per Lola” di Roberta Skerl, che racconta le disavventure di quattro professioniste dell’amore alle prese con un misterioso delitto. Protagoniste saranno Caterina Costantini, Eva Grimaldi, Eva Robin’s ed Evelina Nazzari accanto a Geremia Longobardo per la regia di Silvio Giordani.

Due gli spettacoli in programma a gennaio. Il 15 spazio alla sonata per tubi della Compagnia Nando e Maila: sotto i riflettori Ferdinando D’ Andria e Maila Sparapani, insieme con la giovane Marili D’Andria. Il 22 gennaio sul palco ci sarà “La vita al contrario”, da “Il curioso caso di Benjamin Button” di Francis Scott Fitzgerald, nell’elaborazione teatrale di Pino Tierno, per la regia di Ferdinando Ceriani. A prestare volto e voce alla storia dell’uomo nato vecchio sarà Giorgio Lupano.

Saranno otto gli spettacoli della rinnovata stagione di prosa del Cedac Sardegna in programma fino ad aprile al teatro Garau di Oristano. Si parte mercoledì 23 novembre con Gioele Dix, che porterà in scena “La corsa dietro il vento / Dino Buzzati o l’incanto del mondo”.

Fonte: Link Oristano

