(ANSA) - MURAVERA, 08 LUG - Si amplia l'offerta in Sardegna per chi ama vivere la nudità a stretto contatto con la natura.

Il Comune di Muravera ha, infatti, istituito la spiaggia naturista di "Feraxi", un tratto di litorale sulla costa del sud-est dell'Isola esteso circa 400 metri. Diventano così quattro le spiagge autorizzate in Sardegna: oltre Feraxi, prima spiaggia naturista della costa orientale, infatti, erano già operative quelle di Torre Bianca a Porto Ferro (Sassari), Piscinas sud ad Arbus, sulla Costa verde (sud Sardegna) e Is Arenas-Is Benas nel comune di San Vero Milis (Oristano).

Sono oltre 20 milioni i praticanti del turismo naturista nella sola Europa e 500 mila in Italia: si tratta di un vacanziere molto attento alla conservazione della natura, al rispetto delle comunità locali e delle loro tradizioni, ai prodotti enogastronomici di qualità e ai servizi turistici esperienziali e sostenibili.

"Come amministrazione comunale - afferma Matteo Plaisant, assessore al Turismo - abbiamo voluto cogliere una opportunità consentita dalla nuova legge regionale del 2017 per destinare un tratto di spiaggia al turismo naturista con l'intento di diversificare l'offerta turistica e favorire l'allungamento della stagione. Si tratta di un turista medio-alto spendente che vede nella Sardegna una destinazione ideale per bellezza dei luoghi e accessibilità".

"Niente ghetti o divieti - informa Sergio Cossu, delegato dell'associazione naturista Anita che ha supportato l'amministrazione comunale nel percorso istitutivo - e la spiaggia resterà aperta a tutti, semplicemente verrà segnalata da appositi cartelli che la nostra associazione donerà al Comune, per favorire l'integrazione con tutte le altre attività turistiche e una serena convivenza con le popolazioni locali".

La nuova spiaggia sarà ricompresa all'interno del Distretto del Turismo Naturista della Sardegna, un progetto che un'aggregazione di comuni sardi e Anita ha lanciato di recente a Cagliari con la presentazione del logo ufficiale del distretto.

Fonte: Ansa Sardegna