Con 35 medici partono anche nel Nuorese gli ambulatori straordinari di comunità

Nuoro

Dieci sedi per il servizio destinato ai cittadini senza il medico di base

Anche nel Nuorese i cittadini che non hanno il medico di base potranno rivolgersi presto agli Ascot, gli ambulatori straordinari di comunità territoriale. Con una deliberazione del direttore generale (la n. 455 del 13 giugno) la Asl 3 ha chiuso il bando e pubblicatorie le graduatorie dei medici disponibili per la copertura del servizio.

Dieci le sedi Ascot finora individuate, alle quali potranno fare riferimento tutti i cittadini senza medico di famiglia residenti nei comuni dello stesso ambito: Bitti, Oliena, Olzai-Ottana, Orotelli, Sarule, Fonni, Orgosolo, Macomer, Dualchi e Noragugume.

A questi centri potrebbero in futuro aggiungersene ulteriori, nel caso in cui se ne presentasse la necessità in altri territori, mentre gli ambulatori straordinari cesseranno non appena l’assistenza sanitaria di base verrà assicurata dalla nomina di medici titolari o provvisori nello specifico ambito.

“Le disponibilità arrivate in appena 7 giorni”, dice il dg Paolo Cannas, “sono state 34. Si tratta di una risposta molto positiva da parte dei medici, che dimostra la bontà del progetto e che ci consentirà di coprire le esigenze degli ambulatori straordinari finora individuati nel bando, e – speriamo – di eventuali ulteriori sedi che dovesse rendersi necessario attivare successivamente“.

“Già dai prossimi giorni procederemo a convocare gli aventi diritto, secondo la graduatoria già pubblicata sull’albo pretorio dell’Asl, per concordarne la disponibilità oraria e di sede. Gli ambulatori straordinari sui territori sono pressoché pronti”, fa sapere il direttore dei Servizi socio-sanitari dell’Asl 3, Gesuina Cherchi, che ha elaborato il progetto per la Direzione strategica aziendale.

Negli Ascot saranno erogate tutte le prestazioni che vengono di consueto effettuate dai medici di famiglia: prescrizioni, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altro compito riconosciuto dagli accordi collettivi nazionali.

Venerdì, 16 giugno 2023