(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAG - Si chiama "La Comunità del Buon Gusto di Cagliari" il progetto sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi Onlus e col coordinamento della Cooperativa Sociale La Carovana, presentato oggi nel Centro d'Arte e Cultura Lazzaretto di Cagliari.

Il partenariato è costituito dall'Accademia del Buon Gusto, fondata dallo chef del Cagliari calcio William Pitzalis - che eroga corsi di cucina volti all'inclusione sociale e al potenziamento occupazionale dei partecipanti - Isforapi (l'Istituto di Formazione della Confapi Sardegna, ente formativo accreditato che eroga corsi certificati dalla RAS-UE), la Fondazione Carlo Enrico Giulini, la quale attiva processi di co-progettazione e sostenibilità con diversi enti territoriali, e la Cooperativa Sant'Elia 2003 (che gestisce il Lazzaretto di Cagliari).

Il progetto intende consolidare il percorso di sviluppo di comunità avviato nel quartiere di Sant'Elia creando un Presidio comunitario permanente, finalizzato ad aumentare la partecipazione e la collaborazione, il rafforzamento delle relazioni, delle conoscenze, delle competenze e abilità, l'aumento dell'occupabilità degli abitanti, oltreché favorire la valorizzazione del territorio.

Nei due anni passati - nell'ambito del progetto RigenerAzione Urbana - questo è stato fatto mappando il territorio, generando una costellazione di relazioni con i cittadini, intercettando i bisogni e la volontà, da parte dei residenti, di organizzarsi per soddisfarli attraverso processi di cittadinanza attiva. Ed è a partire da questa raccolta di dati ed energie che è stata fatta emergere una delle vocazioni del quartiere: la cucina, unita al cibo di comunità. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

