“Comunità alloggio, subito i vaccini per ragazzi e personale”

I Progressisti sostengono l’appello partito dalla responsabile di Casa Emmaus

Il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale rilancia l’appello della comunità alloggio “Casa Emmaus” per la vaccinazione immediata degli operatori e dei ragazzi ospitati nelle comunità per minori in Sardegna.

In una lettera indirizzata al commissario straordinario e ai vertici dell’Ats, alla Procura dei minori, al Tribunale per i minorenni di Cagliari, all’Ufficio del Garante per l’infanzia e agli organi di stampa, suor Silvia Carboni annuncia due drastiche decisioni: “Se entro 48 ore l’ATS non comunicherà tempi e modalità (urgenti) per l’inoculazione del vaccino a ospiti e operatori di tutte le comunità per minori della Sardegna, si procederà alla dimissione delle minori attualmente in carico. Non verrà accolto nessun minore, se non precedentemente vaccinato: prima era previsto il tampone, ora pretendiamo il vaccino prima dell’ingresso in struttura”.

“Come sottolineato dalla responsabile della comunità Emmaus nel documento”, scrivono i progressisti, “eventuali casi tra gli ospiti o tra gli operatori che le frequentano sono di difficile gestione, incompatibile con le attività che ogni giorno si svolgono all’interno o all’esterno delle strutture. In questo senso è emblematico il caso della comunità per minori di Aritzo, in cui la mancata vaccinazione degli operatori e degli ospiti, con il lockdown in corso in paese, sta rendendo impossibile la vita quotidiana nella struttura”.

I consiglieri del gruppo di minoranza hanno preannunciato un’interrogazione indirizzata al presidente della Regione e all’assessore alla Sanità per capire in che modo intendano intervenire per la soluzione di un problema che riguarda anche numerose famiglie.

Lunedì, 7 giugno 2021

