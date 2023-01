Cagliari

Chiesto un nuovo intervento dell’assessore Doria

Un elenco di 86 comuni disagiati e 33 disagiatissimi è stato stilato sulla base dell’accordo firmato dall’ex assessore alla Sanità Mario Nieddu e i camici bianchi per cercare di garantire – attraverso incentivi monetari ai medici – l’assistenza sanitaria primaria nei centri della Sardegna più in difficoltà, a causa della mancanza di camici bianchi.

Dopo quattro mesi, finalmente le liste sono pronte e l’assessore alla Sanità Carlo Doria ha ipotizzato di collegarle anche all’aumento del numero massimo di pazienti per ciascun professionista.

C’è però chi contesta. Il consigliere regionale oristanese Gianni Tatti ha presentato una interrogazione urgente all’assessore per chiedere l’estensione degli incentivi “all‘intera platea di Enti Locali in effettiva sofferenza e meritevoli di tutela sotto l‘aspetto della carenza di medici di base e pediatri di libera scelta, allo scopo di assicurare adeguati servizi di assistenza sanitaria e di tutela della salute a tutta la popolazione regionale”.

“I due elenchi attualmente resi noti dei Comuni sardi disagiati e disagiatissimi, pertanto meritevoli di tutela, appaiono incompleti in quanto escludono svariati Enti locali che si trovano nelle medesime situazioni di criticità ed ai quali non viene invece assicurato alcun tipo di supporto”, denuncia Tatti, sottolineando che “la Regione deve, comunque ed in ogni circostanza garantire i livelli essenziali di assistenza e tutelare il diritto di tutti i sardi alla salute ed all’accesso in egual misura alle cure, mediante l’erogazione di servizi sanitari degni di questo nome in maniera omogenea ed adeguata alle effettive esigenze delle varie comunità e dei diversi territori”.

I comuni disagiati individuati dalle aziende sanitarie sono Aggius, Aglientu, Allai, Ardauli, Assolo, Atzara, Austis, Badesi, Barumini, Baunei, Benetutti, Berchidda, Bonorva, Bortigali, Buggerru, Bultei, Bulzi, Castiadas, Cossoine, Desulo, Domus de Maria, Dualchi, Erula, Esterzili, Fluminimaggiore, Flussio, Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Guamaggiore, Guasila, Illorai, Irgoli, Ittireddu, Laerru, Las Plassas, Lei, Lodè, Magomadas, Mara, Monteleone Rocca Doria, Montresta, Neoneli, Noragugume, Nughedu San Nicolò, Nughedu Santa Vittoria, Nule, Nurri, Olzai, Orroli, Ortacesus, Ortueri, Oschiri, Osidda, Padria, Pattada, Perdasdefogu, Perfugas, Pozzomaggiore, Putifigati, Romana, Sagama, San Nicolò Gerrei, Santa Maria Coghinas, Selegas, Setzu, Seui, Seulo, Silanus, Sindia, Sorgono, Teti, Teulada, Triei, Trinità d’Agultu e Vignola, Tuili, Turri, Ussaramanna, Ussassai, Viddalba, Villanova Tulo, Villanovafranca.

L’elenco dei comuni disagiatissimi comprende Alà dei Sardi, Aritzo, Armungia, Ballao, Baradili, Baressa, Belvì, Bidonì, Bolotana, Bortigiadas, Buddusò, Escalapalano, Gadoni, Goni, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Meana Sardo, Mores, Ovodda, Padru, Palau, Santa Teresa Gallura, Sant’Antonio di Gallura, Simala, Sini, Sorradile, Talana, Tiana, Tonara, Tula, Urzulei, Villanova Monteleone, Villasalto.

Intanto l’assessore Doria ha fatto sapere che entro la settimana sarà redatta la determina ed è già stato fissato un incontro, prima della partenza del nuovo sistema.

“Le risorse ci sono già”, ha detto l’assessore, “sono stati stanziati 2 milioni di euro per il 2022 e altri 2 milioni per il 2023”.

Alla riunione prenderanno parte i direttori di Asl e distretto e i presidenti degli Ordini dei medici provinciali, per definire gli ultimi dettagli. Non si esclude che le liste possano essere integrate.

Erano state le Aziende sanitarie a identificare le zone disagiate e disagiatissime, in base alle condizioni geomorfologiche del territorio, alla viabilità critica, all’inadeguatezza della rete di trasporto pubblico, alla distanza tra comuni dell’ambito e le sedi di cure primarie e presìdi ospedalieri, alla dispersione abitativa, alla densità della popolazione, alla persistenza di sede carente in seguito ad almeno due bandi andati deserti.

Per i professionisti che già operano nelle zone comprese negli elenchi, o per quelli disposti ad andarci, sono stati previsti degli incentivi “da erogarsi a quota capitaria” non superiori a 6 euro per le zone disagiate e a 10 euro per quelle disagiatissime. Per i pediatri di libera scelta, è stato previsto un compenso accessorio mensile pari a 800 euro per le zone disagiate e 1.400 per quelle disagiatissime.