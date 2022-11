Comuni: Oristano, si dimette l'assessora ai Servizi sociali - Sardegna

La Giunta comunale di Oristano perde il primo pezzo.

Con una lettera indirizzata al sindaco, alla Giunta comunale, al presidente del Consiglio comunale e al segretario generale, l'assessora ai Servizi sociali Giovanna Bonaglini ha rassegnato le dimissioni per motivi personali.

"Tali dimissioni - scrive Bonaglini - sono da intendere irrevocabili e per motivi esclusivamente personali. Ringrazio il Sindaco per avermi dato la possibilità di fare questa esperienza breve ma intensa, per la fiducia e la stima profusa nei miei confronti e ricambiata allo stesso modo, stima e fiducia che rimarrà anche nei giorni avvenire. Ringrazio tutti i componenti della Giunta, con i quali si è instaurato un rapporto di fiducia reciproca e condivisione delle scelte effettuate. Ritengo doveroso esprimere la mia profonda stima nei confronti dei Consiglieri di maggioranza e opposizione per il loro impegno. Un sentito grazie a tutti i dipendenti comunali in particolare a quelli del mio settore di riferimento per la loro grande disponibilità. Grazie al Segretario generale per aver dimostrato sempre grande compressione e gentilezza. Rimanendo sempre a disposizione per la mia competenza ed esperienza, auguro a tutti buon lavoro".

Fonte: Ansa Sardegna