Comuni: Nuoro, sindaco revoca deleghe assessora Angheleddu - Sardegna

Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, ha revocato le deleghe all'assessora alle Attività produttive Eleonora Angheleddu.

"Ho comunicato personalmente la mia scelta all'assessora Angheleddu. È stata una decisione difficile e dolorosa - afferma il primo cittadino di Nuoro - ma dopo gli sviluppi politici delle ultime ore e il clima di tensione che ne è scaturito all'interno della maggioranza, ho ritenuto che in questo momento non ci fossero più i presupposti per continuare il lavoro di Giunta in un contesto di serenità e reciproca fiducia, fondamentali per portare avanti l'attività amministrativa".

"Ringrazio l'assessora Angheleddu per il prezioso lavoro svolto negli ultimi anni con grande impegno e sacrificio", conclude Soddu.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna