Comune Nuoro: Mele nuova assessora alle attività produttive - Sardegna

Maria Grazia Mele è la nuova componente della giunta del Comune di Nuoro. Alla neo assessora nominata oggi, con decreto del sindaco, sono state assegnate le deleghe al Commercio, Attività produttive, Pratosardo, Cimitero e Suape che prima erano state alla rappresentante del gruppo Italia in Comune, Eleonora Angheleddu.

Mele, 40 anni, cresciuta a San Teodoro e residente a Nuoro e titolare di un negozio di abbigliamento in città, è il quinto componente della nuova giunta nominata dal primo cittadino dopo l'azzeramento di tutte le deleghe a fronte degli scossoni in maggioranza, che non sembrano sopiti. Le altre quattro nomine erano tutte riconferme ed esponenti della lista personale di Soddu alle elezioni del 2020: Fabrizio Beccu (Lavori pubblici e Sport), Fausta Moroni (Servizi sociali), Rachele Piras (Bilancio) e Valeria Romagna (Ambiente) che oggi prende anche Verde e Urbano e Agricoltura. Restano da assegnare gli incarichi assessoriali per Affari generali, Cultura e Turismo e Polizia municipale, di cui Soddu tiene ancora l'interim.

Ma questa nuova scelta potrebbe aprire una nuova breccia nella maggioranza e in particolare acuire lo scontro con l'Intergruppo. Lo strappo tra Soddu e un pezzo della sua maggioranza si era consumato agli inizi di novembre nel corso di una conferenza stampa di Italia in Comune, alla quale avevano partecipato Francesco Guccini e Fabrizio Melis esponenti di due liste civiche dell'opposizione. Il presidente del Consiglio comunale e portavoce dell'Intergruppo, Sebastian Cocco (leader di Italia in Comune) aveva criticato duramente Soddu che prima ha ritirato la delega alla rappresentante di Italia in Comune, appunto Eleonora Angheleddu e quindi ha azzerato la giunta. Ma mentre alcuni assessori sono stati confermati è rimasto il veto del sindaco sul bis ad Angheleddu che oggi è stata sostituita..

"Ringrazio la nuova assessora per aver accettato di far parte della nuova giunta, assumendosi la responsabilità di un assessorato che in questo particolare momento storico si trova in difficoltà a causa della pandemia e del rincaro attuale dei costi - afferma Soddu - Un ringraziamento va anche a Eleonora Angheleddu per l'importante lavoro che ha svolto negli ultimi anni con grande impegno".

"Sono onorata del nuovo incarico, ringrazio il sindaco per la fiducia, scegliere un operatore del commercio, rappresenta un segnale di attenzione, da parte dell'amministrazione, per tutto il comparto", dice la neo assessora.



Fonte: Ansa Sardegna