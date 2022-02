Comune di Cagliari, 100 mila euro al fotoreporter per la comunicazione sui parchi: “Ha già avuto 2 incarichi”

Quasi centomila euro a un giornalista per la comunicazione dei parchi. Una figura del tutto nuova per un’amministrazione comunale che già dispone di un ufficio stampa. Il vincitore della gara bandita dall’amministrazione è Gianluca Zuddas, fotoreporter che ha avuto la meglio su Michele Salis, responsabile dell’ufficio stampa dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Guido Garau, direttore del quotidiano online Cagliaripad.

Ma sulla vicenda vuole chiarimenti l’opposizione in consiglio comunale che ha presentato un’interrogazione in aula. I consiglieri di centrosinistra rilevano che il Comune di Cagliari può contare su un ufficio stampa che si occupa di garantire e promuovere l’informazione e la comunicazione istituzionale del Comune. Inoltre Zuddas risulta destinatario di un affidamento diretto per le “Azioni di comunicazione e divulgazione dei parchi” nell’ambito della Candidatura di Cagliari a Capitale Verde Europa 2023 per sei mesi (importo di 14 mila 700 euro) ed è stato inoltre individuato dal Rti che gestisce il servizio raccolta dei rifiuti del Comune di Cagliari come addetto stampa di “Cagliari Porta a Porta”.

Nell’interrogazione Francesca Mulas, Matteo Massa, Francesca Ghirra, Fabrizio Marcello, Matteo Lecis Cocco-Ortu, Camilla Soru, Guido Portoghese, Marzia Cilloccu, Rita Polo e Andrea Dettori, chiedono “quali siano i temi della comunicazione esterna e interna da trattare in via d’urgenza relativamente al Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica” e “se la trattazione degli stessi non può essere affidata all’Ufficio stampa già in dotazione al Comune di Cagliari”. Si chiedono inoltre “perché, essendo una figura professionale individuale, si sia scelto di attribuire il punteggio al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e non alla valutazione del curriculum”, infine “se, essendo Gianluca Zuddas già affidatario di due servizi di comunicazione esterni al Comune, l’amministrazione non abbia ritenuto opportuno applicare un criterio di rotazione per affidamento a soggetti diversi”.

Nel curriculum di Zuddas disponibile online spiccano le numerose esperienze da fotoreporter, soprattutto in ambito sportivo. Ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della comunicazione della Federazione Italiana Golf e del Cus. Poco sulla politica, fa eccezione l’attività di “Fotografo Forza Italia Sardegna” per gli “eventi elettorali in occasione delle elezioni politiche 2018, per conto della testata registrata Fotocronache.it”. L'articolo Comune di Cagliari, 100 mila euro al fotoreporter per la comunicazione sui parchi: “Ha già avuto 2 incarichi” proviene da Casteddu On line.